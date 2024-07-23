Конфликт СК и Госдумы по вопросу мигрантов набирает обороты! Кто и почему лоббирует интересы иностранных специалистов?

Валентин Воробьев В некоторых местах читается трусливая попытка перекладывания с больной головы на здоровую... "...ужесточение "правил игры" глобально не решит проблему миграции, но повысит ставки у тех, кто продолжит "помогать" им. Сделав их ещё богаче." Но терпение местного населения не безгранично - протестные действия становятся ожесточеннее. Люди хотят жить спокойно, растить детей и не бояться выходить на улицу. Весь вопрос упирается не обязательно в экономике, вопрос упирается в порядок и традиционный уклад жизни местного населения. Так все, что предлагает Бастыркин, выстрадано жизнью и имеет право на исполнение.

Александр Иноземцев "...Так все, что предлагает Бастыркин, выстрадано жизнью и имеет право на исполнение". ============================================== Из статьи (дословно): "Ряд депутатов Госдумы объяснили решение об отказе принять к рассмотрению тем, что большая часть предложенных идей главной СК либо уже реализуется, либо дублирует уже озвученные инициативы других депутатов" 😉