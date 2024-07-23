Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Конфликт СК и Госдумы по вопросу мигрантов набирает обороты! Кто и почему лоббирует интересы иностранных специалистов?

Конфликт СК и Госдумы по вопросу мигрантов набирает обороты! Кто и почему лоббирует интересы иностранных специалистов?

На днях в Госдуме отклонили от рассмотрения предложенные главной СК А. Бастрыкиным перечень поправок, призванных существенно ужесточить вопрос регулирования права пребывания и получение российского гражданства "иностранными специалистами".

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Комментарии
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Валентин Воробьев
В некоторых местах читается трусливая попытка перекладывания с больной головы на здоровую... &quot;...ужесточение &quot;правил игры&quot; глобально не решит проблему миграции, но повысит ставки у тех, кто продолжит &quot;помогать&quot; им. Сделав их ещё богаче.&quot; Но терпение местного населения не безгранично - протестные действия становятся ожесточеннее. Люди хотят жить спокойно, растить детей и не бояться выходить на улицу. Весь вопрос упирается не обязательно в экономике, вопрос упирается в порядок и традиционный уклад жизни местного населения. Так все, что предлагает Бастыркин, выстрадано жизнью и имеет право на исполнение.
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19 час.
Александр Иноземцев
&quot;...Так все, что предлагает Бастыркин, выстрадано жизнью и имеет право на исполнение&quot;. ============================================== Из статьи (дословно): &quot;Ряд депутатов Госдумы объяснили решение об отказе принять к рассмотрению тем, что большая часть предложенных идей главной СК либо уже реализуется, либо дублирует уже озвученные инициативы других депутатов&quot; 😉
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17 час.
Alex Zim
Проблема миграции - сложная и многоуровневая, но речь не идет о полном отказе от ТРУДОВОЙ миграции, реч иет об ограничении &quot;оголтелой&quot; и бесконтрольной миграции, о &quot;сверхлояльном&quot; отношении к мигрантам при одновременно наплевательском отношении к коренным жителям России со стороны Думы, МВД, Прокуратуры и судей, о сверхлегкой натурализации ЧУЖАКОВ во всех смыслах, которые открыто заявляют о своем праве заставлять нас жить по их диким законам, более того, мигранты не скрывают, что приехали к нам для жизни здесь вместо нас. Бастрыкин прекрасно все понимает, но &quot;затулинщина&quot; берет верх, в Думе откровенно действуют в русле желаний Сороса в частности и  Запада в целом. Появляется мысль о наличии агентов влияния русофобского Запада.
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11 час.

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