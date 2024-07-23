На днях в Госдуме отклонили от рассмотрения предложенные главной СК А. Бастрыкиным перечень поправок, призванных существенно ужесточить вопрос регулирования права пребывания и получение российского гражданства "иностранными специалистами".
Конфликт СК и Госдумы по вопросу мигрантов набирает обороты! Кто и почему лоббирует интересы иностранных специалистов?
Комментарии
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Валентин Воробьев
В некоторых местах читается трусливая попытка перекладывания с больной головы на здоровую... "...ужесточение "правил игры" глобально не решит проблему миграции, но повысит ставки у тех, кто продолжит "помогать" им. Сделав их ещё богаче." Но терпение местного населения не безгранично - протестные действия становятся ожесточеннее. Люди хотят жить спокойно, растить детей и не бояться выходить на улицу. Весь вопрос упирается не обязательно в экономике, вопрос упирается в порядок и традиционный уклад жизни местного населения. Так все, что предлагает Бастыркин, выстрадано жизнью и имеет право на исполнение.
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19 час.
Александр Иноземцев
"...Так все, что предлагает Бастыркин, выстрадано жизнью и имеет право на исполнение". ============================================== Из статьи (дословно): "Ряд депутатов Госдумы объяснили решение об отказе принять к рассмотрению тем, что большая часть предложенных идей главной СК либо уже реализуется, либо дублирует уже озвученные инициативы других депутатов" 😉
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17 час.
Alex Zim
Проблема миграции - сложная и многоуровневая, но речь не идет о полном отказе от ТРУДОВОЙ миграции, реч иет об ограничении "оголтелой" и бесконтрольной миграции, о "сверхлояльном" отношении к мигрантам при одновременно наплевательском отношении к коренным жителям России со стороны Думы, МВД, Прокуратуры и судей, о сверхлегкой натурализации ЧУЖАКОВ во всех смыслах, которые открыто заявляют о своем праве заставлять нас жить по их диким законам, более того, мигранты не скрывают, что приехали к нам для жизни здесь вместо нас. Бастрыкин прекрасно все понимает, но "затулинщина" берет верх, в Думе откровенно действуют в русле желаний Сороса в частности и Запада в целом. Появляется мысль о наличии агентов влияния русофобского Запада.
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11 час.
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