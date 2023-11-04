Россияне задолжали банкам триллионы рублей: эксперты предупредили о глобальной опасности

Россияне погрязли в долгах. По данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП), объем невыплаченных кредитов подскочил к концу третьего квартала этого года почти на четверть – и общая сумма взысканий достигла 2,9 трлн рублей.
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