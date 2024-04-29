Зеленский на встрече со Столтенбергом в Киеве обвинил НАТО в невыполнении соглашений

Североатлантический альянс (НАТО) не придерживается выполнения обещанных Киеву двух пунктов соглашения о поддержке армии, заявил 29 апреля президент Украины Владимир Зеленский в ходе прошедшей в Киеве встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
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