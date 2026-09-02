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Царьград

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CNN: авианосец Abraham Lincoln прибыл в Таиланд впервые за 8 месяцев

CNN: авианосец Abraham Lincoln прибыл в Таиланд впервые за 8 месяцев

Авианосец Abraham Lincoln впервые за более чем восемь месяцев патрулирования прибыл в Паттайю, Таиланд.

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