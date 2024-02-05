Какие знаки зодиака могут столкнуться с трудностями в 2024 году: прогноз астролога Юлия ПономареваГод Дракона, который официально начнется 10 февраля 2024 года, вызывает множество волнений и тревог, ведь считается, что в это период наступает время расплаты за прошлые поступки.