Неподготовленные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожаются российскими военными еще на подходе к позициям на артемовском направлении, заявил в беседе с РИА Новости боец спецназа "Сибирь" Южной группировки войск.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии