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Татар-информ

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Плющев: «Интересно, как тренер «Ак Барса» объяснял все эти расставания летом»

Плющев: «Интересно, как тренер «Ак Барса» объяснял все эти расставания летом»

Бывший тренер сборных России Владимир Плющев для «ТИ-Спорт» разобрал старт сезона КХЛ. Почему уверенный старт «Локомотива» - не показатель, а «Трактор» ужасен.

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