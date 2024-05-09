Диетолог Афинская рассказала, какие яблоки полезнее для фигуры, сердца и кишечника

Яблоки часто недооценивают, очень уж они привычны для нас. Однако пока вы тратите кучу денег на авокадо и другие заморские фрукты и игнорируете яблоки, вы лишаете себя прекрасного продукта для полезного перекуса.
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