Опубликован новый геймплей Warhammer 40,000: Dawn of War 4 сражения орков и некронов

Разработчики Warhammer 40,000: Dawn of War 4 опубликовали новый 15-минутный геймплейный ролик, в котором показана битва орков и некронов в мультиплеере.
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