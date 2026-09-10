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Регионы России

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Опубликован новый геймплей Warhammer 40,000: Dawn of War 4 сражения орков и некронов

Опубликован новый геймплей Warhammer 40,000: Dawn of War 4 сражения орков и некронов

Разработчики Warhammer 40,000: Dawn of War 4 опубликовали новый 15-минутный геймплейный ролик, в котором показана битва орков и некронов в мультиплеере.

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