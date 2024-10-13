ЦАХАЛ не стал признавать вторжение на базу ООН штурмом

Израильские военные атаковали базу Временных сил ООН в Ливане утром 13 октября. Вторжение на территорию миротворцев не было запланированным «штурмом» заявил представитель Армии обороны Израиля Надав Шошани.
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