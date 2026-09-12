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Аргументы и Факты

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Трамп считает, что убитый активист Кирк мог стать президентом США

Трамп считает, что убитый активист Кирк мог стать президентом США

Президент США Дональд Трамп заявил, что консервативный активист Чарли Кирк, погибший в сентябре 2025 года, в будущем мог претендовать на пост главы американского государства.

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