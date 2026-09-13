Спорт Уик-Энд
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт Уик-Энд

14 подписчиков

«Акрон» по нелепой случайности подарил ничью «Краснодару» в самой концовке. «Быки» были готовы порвать и соперников, и арбитров

«Акрон» по нелепой случайности подарил ничью «Краснодару» в самой концовке. «Быки» были готовы порвать и соперников, и арбитров

«Краснодар» в домашнем матче отскочил – только нелепая случайность на «Ozon Арене» отобрала победу у тольяттинцев в самой концовке встречи 8-го тура РПЛ - 1:1.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым