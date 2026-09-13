«Акрон» по нелепой случайности подарил ничью «Краснодару» в самой концовке. «Быки» были готовы порвать и соперников, и арбитров

«Краснодар» в домашнем матче отскочил – только нелепая случайность на «Ozon Арене» отобрала победу у тольяттинцев в самой концовке встречи 8-го тура РПЛ - 1:1.
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