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Глава Калужской области Шапша сообщил о втором БПЛА, рухнувшем в Медынском районе

Глава Калужской области Шапша сообщил о втором БПЛА, рухнувшем в Медынском районе

Ещё один беспилотный летательный аппарат рухнул на территории Медынского района Калужской области. Никто из проживающих в указанной зоне граждан не пострадал.

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