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Царьград

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Челябинск примет финал Спартакиады: 15 бойцов поборются за золото

Челябинск примет финал Спартакиады: 15 бойцов поборются за золото

В Челябинске 15 и 16 сентября состоится заключительный на территории Южного Урала турнир Спартакиады народов России.

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