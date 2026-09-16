Эксперт рассказала, какие предметы в школе трансформируются из-за ИИ

В будущем искусственный интеллект действительно может взять на себя часть механической работы школьника, но полностью заменить школьные предметы он не способен.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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