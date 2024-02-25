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Главное, чтобы в кресле не умерла: что известно о «секте серых косметологов» Емельяна Брауде

Главное, чтобы в кресле не умерла: что известно о «секте серых косметологов» Емельяна Брауде

В Россию вернулся Емельян Брауде. Хотя большинству женщин он известен как «мясник из соцсетей». Человек, который называет себя «королем российской косметологии», хотя у него нет диплома, продвигает в массы такие методики как доведение до анафилактического шока с сигаретой в зубах, уколы красоты в машине на ходу.

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