Главное, чтобы в кресле не умерла: что известно о «секте серых косметологов» Емельяна Брауде

В Россию вернулся Емельян Брауде. Хотя большинству женщин он известен как «мясник из соцсетей». Человек, который называет себя «королем российской косметологии», хотя у него нет диплома, продвигает в массы такие методики как доведение до анафилактического шока с сигаретой в зубах, уколы красоты в машине на ходу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии