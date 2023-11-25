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Спикер МИД Захарова: Москва не оставит ни одного россиянина в Газе без помощи

Спикер МИД Захарова: Москва не оставит ни одного россиянина в Газе без помощи

Москва не оставит ни одного гражданина Российской Федерации в Газе без помощи. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступила пресс-секретарь отечественного министерства иностранных дел Мария Захарова.

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