Спикер МИД Захарова: Москва не оставит ни одного россиянина в Газе без помощи

Москва не оставит ни одного гражданина Российской Федерации в Газе без помощи. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступила пресс-секретарь отечественного министерства иностранных дел Мария Захарова.
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