Россия дождалась смены элит

БВ Борис Выдрин "наставниками будут руководители правительства, администрации президента, федеральных министерств и ведомств, главы регионов и крупных российских компаний, " - в этом и заключается и кончается так называемая смена элит. Ведь всё перечисленное и есть современная чиновничья элита, владеющая несметными капиталами. Этот вопрос - не в говорильне и очередной обещалке, а в возврате собственности и курса на социально справедливое с жёстким запретом наживы капитала. Там, где КАПИТАЛ, неважно каким способом приобретённый, там и власть над людьми - известный закон истории человечества. Не нужно народ околпачивать. Это - главный вопрос о доверии всем кандидатам, в том числе и действующему.

StarPer Новая элита, как только попадёт в СИСТЕМУ власти, превратится в старую элиту, потому что старая элита не даст новой развернуться- "наставниками будут руководители правительства, администрации президента, федеральных министерств и ведомств, главы регионов и крупных российских компаний," - этим всё сказано.