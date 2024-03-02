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Славянская доктрина

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Россия дождалась смены элит

Россия дождалась смены элит

Россия дождалась смены элит Вчера, 29 февраля 2024 года, президент России Владимир Путин сделал это.

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Комментарии
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БВ
Борис Выдрин
&quot;наставниками будут руководители правительства, администрации президента, федеральных министерств и ведомств, главы регионов и крупных российских компаний, &quot; - в этом и заключается и кончается так называемая смена элит.  Ведь всё перечисленное  и есть современная чиновничья элита, владеющая несметными капиталами. Этот вопрос - не в говорильне и очередной обещалке, а в возврате собственности и курса на социально справедливое с жёстким запретом наживы капитала. Там, где КАПИТАЛ, неважно каким способом приобретённый, там и власть над людьми - известный закон истории человечества. Не нужно народ околпачивать. Это - главный вопрос о доверии всем кандидатам, в том числе и действующему.
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15 час.
StarPer
Новая элита, как только попадёт в СИСТЕМУ  власти, превратится в старую элиту, потому что старая элита не даст новой развернуться- &quot;наставниками будут руководители правительства, администрации президента, федеральных министерств и ведомств, главы регионов и крупных российских компаний,&quot; - этим всё сказано.
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14 час.
Василий Кулаков
Без смены курса власти-это ничто. У нас законы не позволят  ребятам развернуться. Будут, частично, где нибудь на побегушках, и отмазка будет: Путин говорил, и вот вам (элита), он(элита), уже зам-зама. Говорильни много было за 30 лет, где дела? А если война еще лет 5 продлиться? Где будет эта элита?
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14 час.

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