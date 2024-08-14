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Царьград

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Лондон хочет убедить союзников позволить Украине бить Storm Shadow по "территории России" – Times

Лондон хочет убедить союзников позволить Украине бить Storm Shadow по "территории России" – Times

Министры Великобритании пытаются убедить своих союзников разрешить Украине использовать предоставленные ей крылатые ракеты Storm Shadow для ударов по территории России, сообщает британская газета Times.

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