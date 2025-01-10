Ройте яму, господа! Ройте яму для себя

Все познается в сравнении. Чтобы приблизиться к пониманию происходящего на Украине (и вокруг этого конфликт), следует сопоставить нынешние события с тем, что происходило 170 лет назад в ходе Русско-Османской или Восточной (Крымской) войны 1853-1856 годов.
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