Тассулас: требования Греции репараций от Германии не имеют срока давности

Греция вновь потребовала от Германии выплатить репарации за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны, заявил президент страны Константинос Тассулас.
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