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Мода и Шоу-бизнес

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Пригожин объяснил популярность певцов-блогеров

Пригожин объяснил популярность певцов-блогеров

Успех артиста состоит из многих факторов, а блогинг — это тяжелый труд, заявил НСН Иосиф Пригожин. Музыкант должен иметь не только сильный репертуар, но и грамотный образ, поэтому преуспеть может как певец-блогер, так и обыкновенный артист, рассказал НСН музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

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