Пригожин объяснил популярность певцов-блогеров

Успех артиста состоит из многих факторов, а блогинг — это тяжелый труд, заявил НСН Иосиф Пригожин. Музыкант должен иметь не только сильный репертуар, но и грамотный образ, поэтому преуспеть может как певец-блогер, так и обыкновенный артист, рассказал НСН музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.