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Месси забил 10-й гол на ЧМ и догнал Батистуту. До рекорда Клозе 6 мячей

Месси забил 10-й гол на ЧМ и догнал Батистуту. До рекорда Клозе 6 мячей

Лионель Месси забил 10-й гол на чемпионатах мира. Форвард сборной Аргентины отметился голом в матче 1/4 финала ЧМ-2022 с Нидерландами (2:1).

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