«Выбрали – наслаждайтесь»: армянские фермеры с тоннами никому не нужных помидоров начали перекрывать дороги

Телеканал "78" На следующий день после этой акции протестовать пошли уже рыбоводы, а причина не просто предсказуемая – в России, да и русскоязычной части Еревана, грустно иронизируют по поводу ситуации, задавая риторические вопросы насчёт «европейского выбора».
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