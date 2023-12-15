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Клэбо о жалобе шведок на свист в Норвегии: «Возможно, это были крики торжества. Им стоит сперва уши промыть»

15 декабря на этапе в норвежском Тронхейме проходил женский спринт. Шведки Линн Сван и Эмма Рибом заняли второе и третье места соответственно, уступив норвежке Кристине Ставос Шистад.

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