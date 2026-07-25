Киркоров сыграет Кощея в новогоднем мюзикле ТНТ «Очень сказочные дела»

После успеха своих новогодних ремейков ТНТ замахнулся было на «Мастера и Маргариту», но решил повременить с романом Булгакова и обратил свой взор на сказку, которую решено было назвать «Очень сказочные дела».
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