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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Манчини стал явным фаворитом на пост главного тренера сборной Италии. Мотта – 2-й, Конте – 3-й

Роберто Манчини возглавит сборную Италии, считают букмекеры. 61-летний тренер котируется явным фаворитом на пост наставника итальянской сборной за 1.

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