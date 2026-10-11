Детское "Интервидение" может пройти в следующем году. Об этом пишет РИА Новости. Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с Авторадио не поддержал идею проведение детского "Интервидения": "Понимаете, речь идёт о репутации страны.