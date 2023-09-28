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Военное обозрение

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Российские миротворцы эвакуировали более 250 мирных жителей, пострадавших от взрыва в Степанакерте

Российские миротворцы эвакуировали более 250 мирных жителей, пострадавших от взрыва в Степанакерте

Нагорный Карабах в последнее время притягивает внимание всего мира в свете последних событий. Как сообщают СМИ, регион массово покидают армяне.

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