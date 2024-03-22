Блогеров не будут привлекать к уголовной ответственности. Пока…

Министерство Внутренних дел России через своего представителя заявило о преждевременности введения уголовной и административной ответственности для блогеров за нарушения, допущенные в ходе их деятельности.
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