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Ученые установили на Арахлее уникальную аппаратуру для изучения климата

Ученые установили на Арахлее уникальную аппаратуру для изучения климата

 На научном стационаре читинского Института природных ресурсов, экологии и криптологии в селе Преображенка запущена в эксплуатацию станция онлайн-мониторинга уровня и температуры воды озера Арахлей и метеопараметров сопредельной территории.

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