Ученые установили на Арахлее уникальную аппаратуру для изучения климата

На научном стационаре читинского Института природных ресурсов, экологии и криптологии в селе Преображенка запущена в эксплуатацию станция онлайн-мониторинга уровня и температуры воды озера Арахлей и метеопараметров сопредельной территории.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии