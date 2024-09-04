ВЦИОМ перечислил главные цели жителей России

Основная часть жителей России больше всего ценят семью и заботятся о здоровье.Более половины (58%) опрошенных жителей России заявили о том, что их главная цель в жизни — это сохранение здоровья, а 55% назвали главной ценностью в жизни создание семьи и воспитание детей.