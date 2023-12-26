Косачев рассказал, что лишает Запад реалистичного взгляда на ход СВО

Запад развил ряд апокалиптических сценариев, касающихся итогов специальной военной операции. Об этом 26 декабря в пресс-центре МИА «Россия сегодня» заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев, подводя итоги 2023 года.
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