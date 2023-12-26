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Парламентская газета

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Косачев рассказал, что лишает Запад реалистичного взгляда на ход СВО

Косачев рассказал, что лишает Запад реалистичного взгляда на ход СВО

Запад развил ряд апокалиптических сценариев, касающихся итогов специальной военной операции. Об этом 26 декабря в пресс-центре МИА «Россия сегодня» заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев, подводя итоги 2023 года.

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