Для Единого дня голосования в Петербурге изготовлено почти 4 миллиона бюллетеней

Примерно столько же — 3 816 000 — создано для выборов депутатов муниципальных советов «Все бюллетени имеют несколько степеней защиты: специальная краска, тангирная сетка с уникальным геометрическим рисунком и микрошрифт», — рассказал председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин.
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