СССР-Россия
ГлавнаяВсе новые темы са...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СССР-Россия

1 379 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вера смелых
    Довожу до сведения тех, кто думает, что хохлядь в Бандерине  несчастная и с цыплячьими лапками. В одеске, как в любом...«Зеленского массо...
  • Вера смелых
    Типичная хохлядь : 30 лет орали "Москаляку на гиляку", 30 лет пели осанну Бандере, пиндосам,  и мечтали о безвизе. Мн...«Зеленского массо...
  • Вера смелых
    💯👍👍👍👍👍👍👍👍«Зеленского массо...

ATACMS ударили по Брянской области, целили в ракетный арсенал рядом с городом Карачев

ATACMS ударили по Брянской области, целили в ракетный арсенал рядом с городом Карачев

  ВСУ применили дальнобойные американские ракеты, не дожидаясь официального разрешения 19 ноября Минобороны РФ сообщило, что ВСУ впервые применили баллистические ракеты ATACMS при ударе по территории Брянской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Максаков
Так и будем утираться. Всё догоняем чего-то. По сути уже надо мандить первыми по всем врагам! Сразу приползут с переговорами.
Ответить
17 час.
Вера смелых
Начните не утираться. Возьмите на себя лично ответственность за последующие события - вы-то их предвидите, и знаете точно, что и как надо делать, коли тут весь в упрёках , как драная кошелка. Вот сидит такой... клоп диванный, и воняет, когда молчал бы, так и за умного бы сошёл. Ум точно, как у клопа - сейчас одно неверное движение - и они ударят ядерными зарядами. Куда клоп денется? Своей вонью прикроется?...
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх