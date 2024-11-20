ATACMS ударили по Брянской области, целили в ракетный арсенал рядом с городом Карачев

Так и будем утираться. Всё догоняем чего-то. По сути уже надо мандить первыми по всем врагам! Сразу приползут с переговорами.

Вера смелых

Начните не утираться. Возьмите на себя лично ответственность за последующие события - вы-то их предвидите, и знаете точно, что и как надо делать, коли тут весь в упрёках , как драная кошелка. Вот сидит такой... клоп диванный, и воняет, когда молчал бы, так и за умного бы сошёл. Ум точно, как у клопа - сейчас одно неверное движение - и они ударят ядерными зарядами. Куда клоп денется? Своей вонью прикроется?...