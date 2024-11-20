ВСУ применили дальнобойные американские ракеты, не дожидаясь официального разрешения 19 ноября Минобороны РФ сообщило, что ВСУ впервые применили баллистические ракеты ATACMS при ударе по территории Брянской области.
ATACMS ударили по Брянской области, целили в ракетный арсенал рядом с городом Карачев
Комментарии
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Игорь Максаков
Так и будем утираться. Всё догоняем чего-то. По сути уже надо мандить первыми по всем врагам! Сразу приползут с переговорами.
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17 час.
Вера смелых
Начните не утираться. Возьмите на себя лично ответственность за последующие события - вы-то их предвидите, и знаете точно, что и как надо делать, коли тут весь в упрёках , как драная кошелка. Вот сидит такой... клоп диванный, и воняет, когда молчал бы, так и за умного бы сошёл. Ум точно, как у клопа - сейчас одно неверное движение - и они ударят ядерными зарядами. Куда клоп денется? Своей вонью прикроется?...
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3 час.
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