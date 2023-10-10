Российские бойцы пригласили Байдена в баню подлечиться

Российские бойцы, участвующие в СВО, записали видеообращение к президенту США Джо Байдену. На кадрах записи видно, как боец в камуфляже приглашает главу Белого дома в баню, которая находится на передовой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии