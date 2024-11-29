Не доплывшие до Антарктиды туристы из РФ потребовали вернуть деньги за тур

Российские туристы с круизного судна, которое прервало путешествие в Антарктиду из-за технических неполадок, записали обращение к руководству компании Swan Hellenic с требованием вернуть полную стоимость тура.
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