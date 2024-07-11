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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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СМИ: Riot Games отменила файтинг в духе Super Smash Bros. с персонажами League of Legends Отказ от...

СМИ: Riot Games отменила файтинг в духе Super Smash Bros. с персонажами League of Legends Отказ от...

СМИ: Riot Games отменила файтинг в духе Super Smash Bros. с персонажами League of LegendsОтказ от дальнейшей разработки Pool Party, как утверждается, был частично обусловлен пересмотром спроса потребителей на конкурента Super Smash Bros.

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