СМИ: Riot Games отменила файтинг в духе Super Smash Bros. с персонажами League of Legends Отказ от...

СМИ: Riot Games отменила файтинг в духе Super Smash Bros. с персонажами League of LegendsОтказ от дальнейшей разработки Pool Party, как утверждается, был частично обусловлен пересмотром спроса потребителей на конкурента Super Smash Bros.
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