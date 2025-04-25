ВСУ использовали белый фосфор против солдат ВС России в зоне спецоперацииБоец с позывным "Киндер" рассказал РИА, что украинская армия на протяжении двух месяцев применяла против русских солдат фосфорные снаряды, которые запрещены международными конвенциями.
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