ВСУ использовали белый фосфор против солдат ВС России в зоне спецоперацииБоец с позывным "Киндер" рассказал РИА, что украинская армия на протяжении двух месяцев применяла против русских солдат фосфорные снаряды, которые запрещены международными конвенциями.