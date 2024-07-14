На Международной олимпиаде Молдова завоевала две медали

Олимпийская команда Республики Молдова завоевала серебряную, бронзовую медали и почетное звание на Международной олимпиаде по биологии, которая проходила в Астане, Республика Казахстан, с 7 по 14 июля 2024 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии