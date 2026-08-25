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Наука и Техника

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Практичные трофеи Великой Отечественной: что бойцы везли домой с фронта

Практичные трофеи Великой Отечественной: что бойцы везли домой с фронта

Когда армия вступает на территорию противника, неизбежно встаёт вопрос о трофеях. Командование могло позволить себе вывозить автомобили, антиквариат и дорогую мебель, однако для простого солдата ценность представляли совершенно иные вещи.

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