Спецслужбы Украины: политик рассказал, кто «минировал» школы Ростова

Он отмечает, что целью информационной составляющей в любой войне является нагнетание страха. «Поэтому в данном случае я не исключаю, что сообщения о минировании школ Ростова могли появиться со стороны Украины», — делится мнением Владимир Олейник.
Он отмечает, что целью информационной составляющей в любой войне является нагнетание страха. «Поэтому в данном случае я не исключаю, что сообщения о минировании школ Ростова могли появиться со стороны Украины», — делится мнением Владимир Олейник.
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