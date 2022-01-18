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Спецслужбы Украины: политик рассказал, кто «минировал» школы Ростова

Спецслужбы Украины: политик рассказал, кто «минировал» школы Ростова

Он отмечает, что целью информационной составляющей в любой войне является нагнетание страха. «Поэтому в данном случае я не исключаю, что сообщения о минировании школ Ростова могли появиться со стороны Украины», — делится мнением Владимир Олейник.

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