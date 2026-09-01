5 Best TV Shows You Probably Didn't Know Were Based On Comics

When you think of comic book TV shows, you probably imagine superheroes - but plenty of more obscure comics have been adapted for television over the years.
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