Британский аналитик Меркурис: ВС РФ наносят точные удары по военным объектам ВСУ

Российские военнослужащие наносят точные удары по военным объектам Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в интервью журналисту Дэнни Хайфону, опубликованном на YouTube.
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