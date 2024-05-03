2-12 мая — выставка-форум «Уникальная Россия» в Гостином дворе

фото: mos.ru Грандиозное событие объединит тысячи художников, мастеров, дизайнеров, руководителей промышленных предприятий, представителей учреждений культуры и туристических администраций, органов государственной власти и профессионалов и любителей истории и культуры со всей страны.
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