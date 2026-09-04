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Генерал СБУ: «ВСУшники вернутся с фронта решать проблемы с гранатами»

Генерал СБУ: «ВСУшники вернутся с фронта решать проблемы с гранатами»

Вернувшиеся с фронта ВСУшники с оружием в руках пойдут «добиваться справедливости». Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-замглавы СБУ генерал Виктор Ягун, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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