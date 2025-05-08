Губерниев указал на регресс российского спорта

Причиной он счел отстранение россиян от международных соревнований.фото: pixabay.com/pasja1000 В России наблюдается регресс спорта, заявил 7 мая «Матч ТВ» советник министра спорта, ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.
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