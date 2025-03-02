Предстоит серия операций. Мальчика, пострадавшего в Сочи от укусов хаски доставили в Москву

Состояние ребёнка оценивается как стабильно тяжёлоеМальчика, пострадавшего в Сочи от укусов голодных хаски, доставили в Москву, в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России 1 марта 2025 года.
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