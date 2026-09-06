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ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на Добропольском направлении

ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на Добропольском направлении

Российская разведка на Добропольском направлении вскрыла точку запуска дронов украиснких беспилотников, после чего операторы БПЛА ВС России уничтожили боевиков ВСУ, сообщили в Минобороны России.

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