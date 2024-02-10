В Удмуртии Шойгу показали новые композитные материалы для дронов

В ходе проверки главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу выполнения гособоронзаказа производящими БПЛА предприятиями концерна «Калашников» в Удмуртии министру представили новые композитные материалы для изготовления беспилотников, сообщает Telegram-канал российского оборонного ведомства.
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